Willkommen beim 5. Charity-Lauf-Event „Loufa und Healfa“ in Lochau

Lochau. Zum fünften Charity-Lauf-Event „Loufa und healfa“ lädt der Verein LaufTreff Leiblachtal am Samstag, 12. Mai, ins Freizeitzentrum im Lochauer Schwarzbad. Start ist um 10 Uhr. Fans und Zuschauer sind sehr willkommen.

Angemeldet sind bereits 30 Teams (!) mit insgesamt über 177 Läuferinnen und Läufer, die hier am Bodenseeufer als Staffel oder „Einzelkämpfer“ insgesamt 42 Kilometer/22 Runden auf der sogenannten „Schwarzbad-Runde“ für einen guten Zweck zurücklegen werden. Mit dem Reinerlös des Events will man die CliniClowns Vorarlberg unterstützen sowie Jenny Illich und ihren Zwillingen Sebastian und Dominik in Hörbranz wenigstens in finanzieller Hinsicht „healfa“.