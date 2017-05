Willkommen beim 4. Charity-Lauf-Event „Loufa und Healfa“ in Lochau

Angemeldet sind bereits fünfzig Teams (!) mit insgesamt über 300 Läuferinnen und Läufer, die hier am Lochauer und Hörbranzer Bodenseeufer insgesamt 42 Kilometer auf der sogenannten „Schwarzbad-Runde“ für einen guten Zweck zurücklegen werden. Der Reinerlös des Events geht an die CliniClowns Vorarlberg und an die Familie des tödlich verunglückten Christoph Jochum in Hörbranz.

Begleitet wird der „Loufa und Healfa“-Event von einem Rahmenprogramm mit DJ Sven und den Leiblachtaler Schalmeien. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Mehr wissen

Veranstalter und Ausrichter: LaufTreff Leiblachtal

Veranstaltungstag: Samstag, 13. Mai 2017, Start um 10 Uhr

Veranstaltungsort: „Schwarzbad-Runde“ am Lochauer und Hörbranzer Bodenseeufer

Streckenlänge: 42 km/22 Runden als Einzelläufer bzw. im Team

Spendenzweck: Erlös an die Familie von Christoph Jochum in Hörbranz und an die CliniClowns Vorarlberg

Auszeichnungen/Preise: Tolle Sachpreise winken

Alle Informationen gibt es unter www.lauftreff-leiblachtal.at