Wenn Schuhplattler erst einmal loslegen

zwischenwasser. (etu) Mit rund 350 Gästen war der Frödischsaal in Muntlix am Samstag ausverkauft. Beim Schuhplattler-Kränzle am Nachmittag hatten zunächst nur Ladys Zutritt: „Unsere Männer-Einlage macht zum Auftakt gleich richtig Stimmung – die Frauen haben wieder geschrien und gekreischt“, erzählt Obmann Dietmar Hartmann stolz.

Viel Programm in Muntlix

Den Ballabend eröffneten die „Kinder-Plattler“ mit „Rock around the clock“. Es folgte ein Sketch über einen Vater, der eine Frau über Facebook um ein Rendezvous bittet – aber seine Tochter pfuscht ihm ins Werk. Nach A-cappella-Einlagen und weiteren Sketchen war der Medley-Tanz von 19 Frauen der Schuhplattler das Finale. Zum Schluss sangen Susanne Knünz und der Obmann „Sugar, Sugar Baby“. Die „2 Nachtfalter“ sorgten für musikalische Unterhaltung.