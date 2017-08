“Obwohl wir alle auf unseren eigenen Abenteuertouren unterwegs sind, erkenne ich immer mehr Gemeinsamkeiten bei all unseren Reisen. Daher hoffe ich, dass die Inhalte auf diesen Seiten Ihnen in Ihrem Leben so gut weiterhelfen, wie sie mir in meinem Leben hilfreich waren. Lesen Sie dieses Buch am besten nach dem Zufallsprinzip. Schlagen Sie es an einem beliebigen Tag, in irgendeinem Moment auf einer beliebigen Seite auf. Während Sie lesen, was dort steht, werden Sie wahrscheinlich denken: ‘Genau das kann ich heute gut brauchen.’ Aus Erfahrung weiß ich, dass es funktioniert.” John Strelecky

Ein frischer Blick für jeden Tag: Inspirationen, Aha-Erlebnisse, Lebensweisheiten, Beobachtungen und kleine Geschichten im Stil von ‘Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld’.

Für 14,40 Euro ist “Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust” bei der Buchhandlung Das BUCH zu erhalten – im Messepark Dornbirn oder portofrei per Online-Bestellung! Die Ware wird werktags innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht.

Die VOL.AT-Buchtipps auf einen Blick