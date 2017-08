Vorläufige Hitzebilanz: Drittwärmster Sommer der Messgeschichte

Der meteorologische Sommer 2017 (Juni, Juli, August) liegt in der vorläufigen Sommerbilanz um 2,0 °C über dem vieljährigen Mittel und reiht sich damit in den Rekordlisten ganz weit vorne ein. „Wärmer waren in der 251-jährigen Messgeschichte nur der Sommer 2003 mit 2,9 °C über dem Mittel und der Sommer 2015 mit 2,4 °C über dem Mittel”, sagt Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Somit erlebte Österreich die elf wärmsten Sommer der 251-jährigen Messgeschichte im Zeitraum 2000 bis 2017.”

Zahlen und Fakten zum Sommer 2017 in Österreich

Drittwärmster Sommer seit dem Messbeginn im Jahr 1767

3. und 4. August waren die heißesten Tage 2017 (In Wien wurden 38,9 Grad gemessen)

Niederschlag 2 Prozent und Sonnenscheindauer 18 Prozent über dem Mittel

Heftige Gewitter und Stürme prägten den Sommer: Sturmböen bis 165 km/h wurden am 30.7.2017 am Innsbrucker Flughafen gemessen

Bisher rund 137.500 Blitzeinschläge (Wolke-Erde-Blitze) vom Österreichische Blitzortungssystem ALDIS registriert – 1.083.000 Entladungen (Anm. inklusive Blitze in den Wolken) insgesamt

Daten für Vorarlberg

Niederschlagsabweichung: -2%

Temperaturabweichung: +2.0 °C

Abweichung der Sonnenscheindauer: 9%

Temperaturhöchstwert: Bludenz (571 m) 36.3 °C am 1.8.

Temperaturtiefstwert: (Gipfel/Hochalpin) Lech (1442 m) -1.4 °C am 8.6.

Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Schoppernau (839 m) 1.9 °C am 8.6.

Höchstes Saisonmittel der Lufttemperatur: Bregenz (424 m) 20.4 °C, Abw. +2.1 °C

Höchste Sonnenscheindauer: Rohrspitz (395 m) 764 h

Der Trend zeigt, dass die Sommer immer heißer werden

Dargestellt ist die Abweichung aller Jahre im Vergleich zum Mittel 1901-2000 basierend auf HISTALP-Daten. Die Trendlinie (schwarz) zeigt den in den letzten Jahren stetig steigenden Trend zu immer wärmeren Sommern. – ZAMG © Dargestellt ist die Abweichung aller Jahre im Vergleich zum Mittel 1901-2000 basierend auf HISTALP-Daten. Die Trendlinie (schwarz) zeigt den in den letzten Jahren stetig steigenden Trend zu immer wärmeren Sommern. – ZAMG

Heiß wird es auch in den kommenden Tagen

(ZAMG/red)