Vorarlberger LH Wallner: "Hilfestellung für Schadensopfer nach Naturereignissen"

Die Landesregierung hat weitere 26 Ansuchen um Beihilfe zur Behebung von Elementarschäden genehmigt.

“Knapp 98.000 Euro werden ausbezahlt”, teilen Landeshauptmann Markus Wallner und Agrarlandesrat Erich Schwärzler mit. Insgesamt sind von Landesseite im Vorjahr in Summe mehr als 410.000 Euro an finanziellen Beihilfen zur Behebung von Elementarschäden im Privatvermögen bewilligt worden. Von der Unterstützung haben 100 Antragsteller profitiert.

Mit den Beihilfen steht das Land all jenen zur Seite, die durch schwere Unwetter oder Naturgewalten Schäden an Haus und Hof hinnehmen mussten. “Betroffene sollen auf möglichst unbürokratische Weise unterstützt werden, damit sie so bald wie möglich an die Reparatur der Schäden gehen können”, erläutert der Landesrat die Zielsetzung hinter der Hilfestellung.