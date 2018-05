Vorarlberg: SPÖ befürchtet Abbau von Leistungen bei Krankenkassen

Die SPÖ Vorarlberg warnt vor den Plänen der Regierung, die Anzahl der Krankenkassen auf vier oder fünf Träger zusammenzuschrumpfen.

„Das wäre das Ende der Vorarlberger Gebietskrankenkasse. Das Geld der Vorarlberger Versicherten wird aus dem Land abgezogen werden. Ein gut funktionierendes Versicherungssystem wird mutwillig zerstört. Das ist keine Reform, das ist ein Kassenraub“, so SPÖ-Landtagsabgeordnete Manuela Auer.

Nichts abgewinnen kann sie der Argumentation von Vizekanzler Strache, dass die Verwaltung der Kassen derzeit besonders viel Geld verschlingen würde. „In Vorarlberg werden lediglich 2,5 Prozent der Versicherungsbeiträge in die Verwaltung investiert. In keiner anderen Variante funktioniert das noch günstiger. Das Argument des Vizekanzlers stimmt nicht. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der gesamte Plan eine reine Mogelpackung ist“, erklärt die Sozialdemokratin.

„Landeshauptmann Markus Wallner gibt sich sonst gerne als Verteidiger der Selbstbestimmung in Vorarlberg. In Sachen Krankenkassen ist er aber kleinlaut geworden. Sein Bundesparteichef Sebastian Kurz hat ihm offenbar einen Maulkorb verpasst“, kritisiert Manuela Auer. Sie erwartet sich, dass der Landeshauptmann die VGKK nicht im Stich lässt. Gleichzeitig kündigt sie an, dass die SPÖ sich solidarisch hinter die Gebietskrankenkasse stellt und mögliche Kampfmaßnahmen der Beschäftigten und der Gewerkschaft zur Verteidigung gegen den Kassenraub unterstützen wird.