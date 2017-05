Vorarlberg: Ã–GB vor Kampfabstimmung um Landesvorsitz

Seit 22 Jahren ist Norbert Loacker von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter Landesgruppenchef des ÖGB in Vorarlberg. Seine Fraktion stellt derzeit 65 Delegierte. Die Christgewerkschaft (FCG) um Herausforderer Klaus Bitsche umfasst 62 Delegierte. Allerdings kann Bitsche auf zwei zusätzliche Stimmen aus dem Grünen Lager hoffen, wodurch es bei einer Abstimmung denkbar knapp mit 65 zu 64 Stimmen für Loacker werden könnte.

Uneinigkeit um Delegiertenzahl

Klaus Bitsche sieht laut “ORF Vorarlberg” jedoch Unstimmigkeiten bei der zahl der Delegierten. Seine Gruppierung müsse eigentlich mehr haben, klagt der Christgewerkschafter, was Loacker jedoch zurückweist. Dennoch will Bitsche auf der heutigen Konferenz in Koblach zunächst die Verschiebung der Wahl beantragen, um zunächst die Ermittlung der Delegierten zu überprüfen. Kann er diesen Antrag jedoch nicht durch bringen, wird er seinen Kandidatur möglicherweise sogar zurück ziehen.

(red)