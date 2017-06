Vorarlberg: Internationale Großkontrolle auf dem Bodensee

Auch auf dem Bodensee gibt es Verkehrskontrollen. - © Seepolizei Hard

Am Freitag fand in der Zeit zwischen 15.00 und 21.00 Uhr die internationale Großkontrolle “Schwan I” auf dem Bodensee statt, an der sich die See- und Wasserschutzpolizeien aus allen drei Bodenseeanrainerstaaten beteiligten. Weitere Kontrollen im Laufe des Jahres sind geplant.