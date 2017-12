Ein Haus fing an Heilig Abend in Dornbirn Feuer.

Vorarlberg: Haus in Dorbirn an Heilig Abend in Vollbrand

Am Sonntagabend geriet ein Haus in Dornbirn in Brand. Die Feuerwehr Dornbirn war im Einsatz.

An Heilig Abend meldete die Feuerwehr in der Johann-Strauß-Gasse in Dornbirn einen Zimmerband. Als die Wehr eintraf, kamen Flammen aus den Fenstern im 1. Stock. Das Feuer drohte auf das Dach überzugreifen, weshalb die Feuerwehr Verstärkung anforderte.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Alle Bewohner des Hauses brachten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit.

Ursache unklar Insgesamt waren 13 Fahrzeuge und 100 Mann im Einsatz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache für den Brand ist unklar.