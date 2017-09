Vorarbeiten für den Umbau der Anschlussstelle Bludenz-Bürs starten

Bei den nun startenden Vorarbeiten müssen für die Dauer der Arbeiten teilweise die Anschlussstelle und Fahrspuren auf der A 14 gesperrt werden.

Für die Umbauarbeiten ist eine Stromabschaltung der 380 KV-Leitung notwendig – dadurch steht nur ein kleines Zeitfenster für die Arbeiten zur Verfügung. Für Fahrzeuge aus Richtung Innsbruck kommend gibt es keine Behinderungen.

Anschlussstelle ab 11. September gesperrt

Von Bregenz kommend ist die Anschlussstelle im Zeitraum von 11. bis 15. September sowie von 25. September bis 16. Oktober gesperrt. Ebenso ist in diesen Zeiträumen ein Auffahren auf die Autobahn jeweils zwischen 7 und 19 Uhr nicht möglich. In den Nachtstunden sind die Autobahnauffahrten auf die A 14 Rheintal/Walgau geöffnet. Die beschilderte Umleitung für die Abfahrt von der Autobahn führt über die nächste Anschlussstelle Bludenz-Montafon – hier kann wieder in Richtung Bludenz-Bürs umgedreht und dort abgefahren werden.

Die Auffahrt auf die A 14 Rheintal/Walgau Autobahn erfolgt in der jeweiligen Zeit der Sperren über die Landesstraße L 82 sowie über Halbanschlussstelle Brandnertal.

Mit der Verlegung von Freileitungsmasten leisten die Vorarlberger Illwerke die notwendigen Vorarbeiten, um ausreichend Platz für den neuen Großkreisverkehr zu schaffen.