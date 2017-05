Volksschule Silbertal siegt beim Volksschul-Bouldercup in der Klimmerei in Bürs

Nach zwei freiwilligen Trainingsnachmittagen in der Klimmerei in Bürs stand der Wettbewerb am 4. Mai an. Ingesamt 120 Kinder aus sechs Klassen nahmen am diesjährigen Volksschul-Bouldercup in der Klimmerei in Bürs teil: VS Bürs, VS Gaschurn, VS Nüziders, VS Nüziders, VS Silbertal und VS Vandans.

Nach folgendem Modus wurde geklettert: Jede Klasse hatte 30 Minuten Zeit fünf Boulder zu klettern, gezählt wurden die erfolgreichen Durchstiege der gesamten Klasse. Diese Anzahl der Tops wurde durch die Anzahl der Schüler dividiert und je höher der Quotient war, desto besser die Klasse.

Die anderen Klassen konnten in der Zwischenzeit an verschiedenen Stationen klettern: Hindernissparcour, Vertikaler Riesentorlauf, malen an der Wand und Bouldersammeln. Die Kinder hatten viel Spaß an der Bewegung und zeigten auch großen Ehrgeiz.

Groß war dann die Freude, als sich bei der Siegerehrung herausstellte, dass sich die Volksschule Silbertal auch in diesem Jahr wieder den ersten Preis erklettert hatte – und das mit einem großen Vorsprung auf die Zweit- und Drittplatzierten! Und der Hauptpreis ließ die Kinder ebenfalls aufjubeln, erhalten sie doch ein Bouldertraining mit dem Chef der Klimmerei!

Herzlichen Dank an die Klimmerei in Bürs für die Durchführung dieser Veranstaltung – toll, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, in diese Sportart reinzuschnuppern. Danke wie immer aber vor allem an die verantwortlichen Lehrpersonen Andrea Küng und Katharina Engstler der Volksschule Silbertal und die begleitenden Eltern – so macht Schule Spaß!