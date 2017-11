VN laden zum großen Misswahl-Casting

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Zehn Kandidatinnen schaffen es am Ende auf die MS Sonnenkönigin, wo am 27. April 2018 die Nachfolgerin von Sophie Thurnher aus Hohenems (im Bild) gekürt wird. Anmeldungen für das Casting sind per Mail (Name, Alter und Wohnort) unter misswahl@vn.at möglich. Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Vorarlberger Misswahl sind die österreichische Staatsbürgerschaft und ein Mindestalter von 18 Jahren