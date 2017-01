VIDEO! Ramskull: Die jungen Wilden bestanden Härtetest

War es beim Madrisa Sprint der Kleinwalsertaler David Kögler, der sich hinter Topfavorit Philipp Schädler Platz zwei sicherte, so hat der Hohenemser David Aberer bei der Montafon Ramskull Trophy nur dem Deutschen den Vortritt lassen müssen. Sowohl der 22-jährige Hohenemser David Aberer als auch Youngster David Kögler aus dem Kleinwalsertal haben mit ihren starken Leistungen kräftig auf sich aufmerksam gemacht. Auf beiden Talenten ruhen die Vorarlberger Hoffnungen später einmal wie Daniel Zugg und Patrick Innerhofer im Weltcup der Skibergsteiger an den Start gehen zu können. Der Veranstalter Bergbahnen Gargellen mit Montafon Tourismus leistete großartige Arbeit am Wettkampftag und auch schon in der Vorbereitung. Dieses Megaevent mit einer total neuen Streckenführung hat große Zukunft. Die Verantwortlichen wollen die Ramskull nach dem dreitätigen Event heuer nun im kommenden Jahr noch vergrößern.

5. Montafon Ramskull Trophy in Gargellen

Veranstalter: Bergbahnen Gargellen, Montafon Tourismus

Ergebnisse: Herren: 1. Philipp Schädler (Ger) 2:06:21; 2. David Aberer (Hohenems) 2:18:03; 3. David Kögler (Kleinwalsertal) 2:23:53; 4. Andreas Neuper (Bludenz) 2:26:01; 5. Reto Hidber (Sui), 6. Norbert Kempf (Bregenzerwald), 7. Klaus Drexel (Dornbirn), 8. Stephan Hugenschmidt (Ger), 9. Jakob Wessling (Aut), 10. Georg Flütsch (Sui)

Ergebnisse: Herren (kleine Runde bis Schafberghüsli): 1. Rolf Klauser (Sui), 2. Attila Kovac (Aut), 3. Paul Schmidig (Sui), 4. Roland Düsel (Aut), 5. Mathias Winsauer (Aut), 6. Moritz Meier (Aut), 7. Alex Tschofen (Aut), 8. Christoph Keckeis (Aut), 9. Stefan Montibeller (Aut), 10. Paul Drexel (Aut)

Ergebnisse: Frauen: 1. Martina Senn (CH), 2. Michaela Feurle (Dornbirn)

1. Madrisa Sprint in Gargellen im Montafon; Veranstalter: Bergbahnen Gargellen, Montafon Tourismus

Finale: 1. Philipp Schädler (Ger), 2. David Kögler (Kleinwalsertal/Vorarlberger Landesmeister im Sprint), 3. Andreas Neuper (Bludenz), 4. Daniel Ratz (Dornbirn)

Ränge 5 bis 8: 5. David Bergmeister, 6. Norbert Kempf, 7. Paul Drexel, 8. Klaus Drexel