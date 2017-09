Video! Drei Kabarettisten wussten zur Premiere zu glänzen

Im Rahmen der Feierlichkeiten vom Rankweiler Alten Kino, welche das 30-jährige Vereinsbestehen mit vielen Höhepunkten vor toller Zuschauerkulisse zur Austragung bringen, zählt auch die Premiere vom Theaterstück „Alt“. Erstmals gaben sich die drei Kabarettisten Maria Neuschmid mit Tochter Anna und Jörg Adlassnigg auf der großen Theaterbühne ein Stelldichein. Mit minutenlangen Standing ovations und großem Applaus wurden die drei Künstler im ausverkauften Rankweiler Alten Kino verabschiedet. Die knapp zweistündige Show des Theaterstück „Alt“ brachte für die 300 Zuschauer viel Spaß, Ironie, Wirklichkeit und großen Unterhaltungswert. Die Lachmuskeln wurden des Öfteren strapaziert und am Ende gab es im Stück noch ein Happy-End, das mit einer Hochzeit endete. Auf eine sehr beeindruckende Art und Weise präsentierten sich die drei Künstler dem Publikum. „Die Premiere der drei Kabarettisten war im Rahmen unseres großen Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes. Maria feierte in all den drei Jahrzehnten ihre Premiere vom neuen Programm bei uns im Alten Kino. Sie gehört fix in unseren Terminkalender“, war Altes Kino-Organisator Armin Wille dementsprechend zufrieden. VN-TK

Kabarett „Alt“: Termine: 29./30. September, 20 Uhr Altes Kino: Karten gibt es an der Abendkassa oder im Vorverkauf ländleTicket (Raika/Sparkassen), Expert Tschanett Rankweil; Veranstalter: Altes Kino

DIE BESTEN SZENEN IM VIDEO VON DER PREMIERE KABARETT ALT IM ALTEN KINO MARIA UND ANNA NEUSCHMID UND JÖRG ADLASSNIGG