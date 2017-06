Van der Bellen bei tschechischem Präsidenten Zeman in Prag

Van der Bellen in Prag zu Gast - © APA (BUNDESHEER)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag vom tschechischen Präsidenten Milos Zeman auf der Prager Burg empfangen. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren und einem Vier-Augen-Gespräch ist eine Pressekonferenz geplant. Am Nachmittag nimmt Van der Bellen an einem österreichisch-tschechisches Wirtschaftsforum teil. Zeman wird entgegen ursprünglichen Plänen nicht dabei sein.