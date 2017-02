Update zur Frauen-Rallye in Marokko: Das ist die neue Navigatorin!

Nachdem Veronika Grabher letzte Woche einen Aufruf startete, um schnellstmöglich eine neue Navigatorin zu finden, hätte sie nie mit so vielen Interessierten gerechnet: “Es waren so viele tolle Bewerberinnen dabei, die Wahl fiel mir wirklich unglaublich schwer.”



Wahl fiel auf Sybille Klinger

Nach reiflicher Überlegung entschied sich Grabher dann für die 58-jährige Sybille Klinger. Diese habe schon Erfahrung mit dem Auto in Wüstengebieten gesammelt. Außerdem konnte sie ihre Abwesenheit während der Rallye mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Der stellvertretenden Hoteldirektorin steht nun eine stressige Zeit bevor: Sie muss über 100 Seiten an Material durcharbeiten, um sich auf die Zeit in Marokko vorzubereiten.

Im Sommer bewerben – 2018 als Navigatorin starten

Auffallend war laut Grabher, dass viele Bewerberinnen aus dem Bregenzerwald kamen und einige bereits extreme Reisen, wie das Besteigen des Kilimanjaros, hinter sich haben. Aufgrund des großen Interesses an der Rallye plant sie jetzt eine Reise im Herbst, bei der eine Testfahrt durchgeführt wird. Für diese kann man sich dann im Sommer bewerben, um als Navigatorin für die Rallys 2018 zu starten.

Veronika Grabher über die Rallye