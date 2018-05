„Unternehmerbörse“ informierte über die EU-Datenschutz-Grundverordnung

Hörbranz. Ganz im Zeichen von sensiblem Datenschutz und regionaler Vernetzung stand die Informationsveranstaltung der „Unternehmerbörse Leiblachtal“ am 26. April im Foyer der Raiffeisenbank in Hörbranz.

Die Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO) tritt mit 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedsstaaten und damit auch in Österreich in Kraft. Sie betrifft auch die heimischen Firmen und Gewerbetreibenden in vollem Ausmaß und stellt diese vor gewisse Herausforderungen. Es gilt, das eigene Unternehmen fit für die EU-DSGVO zu machen.