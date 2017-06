Unicef klopft an Vorarlberger Haustüren

Hilfe für Kinder in Not – noch immer fehlen jedem zweiten Kind grundlegende Dinge wie ausreichende Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Hilfe, eine gute Schulbildung oder ein Dach über dem Kopf. Kriege und Naturkatastrophen verschärfen die Situation der ärmsten Familien zusehends. Aktuell lebt jedes neunte Kind in einer Krisenregion.

Unicef hilft akut, bleibt nach Katastrophen bei den Kindern vor Ort und sorgt für langfristige Lösungen. Das macht uns einzigartig. Für diese überlebenswichtige Arbeit brauchen wir Spenden, denn Unicef Österreich finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen und erhält keine Subventionen durch öffentliche Mittel.

Kampagne in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz

Deshalb startet Unicef Österreich eine Tür-zu-Tür Kampagne in den Bezirken Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz. Unser Team stattet den BewohnerInnen einen Besuch ab und informiert über unsere Arbeit. Wir freuen uns auf diesen direkten Austausch und auf die Möglichkeit, die vielfältigen Angebote von Unicef vorzustellen. Die SpenderInnen können ihrerseits Fragen stellen und sich informieren, bevor sie sich für eine Spende entscheiden. Sie erkennen unsere UnterstützerInnen an den offiziellen Unicef Ausweisen und T-Shirts. Wir sammeln keine Bargeldspenden, sondern möchten Patenschaften für Kinder in Not gewinnen, um langfristige Hilfe für Mädchen und Buben weltweit sicherzustellen.

