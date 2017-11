Taylor Swift und Ed Sheeran: Mehr als nur Freunde?

Läuft da was zwischen Ed Sheeran und Taylor Swift? Diese Frage stellen sich die Fans der beiden Sänger. Die neueste Fan-Theorie rankt sich um Taylors neuen Song "Dress", indem sie von der geheimen Liebe zu ihrem "besten Freund" singt.

Geht es in dem Songtext zu “Dress” wirklich um Ed Sheeran? Versteckt sich hinter dem neuen Lied etwa sogar eine Liebeserklärung an den rothaarigen Sänger? Die Fans spekulieren über eine Affäre zwischen den beiden Musikern. Swift und Sheeran verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft, diese könnte nach Fan-Theorien auch eine “Freundschaft plus” sein.

Der Song von Taylors neuem Album “Reputation” enthält unter anderem folgende Phrasen: “Unseren geheimen Momente in einem vollen Raum, sie haben keine Ahnung von dir und mir.” “Sag meinen Namen und alles hört auf. Ich möchte dich nicht als besten Freund. Ich habe diese Kleid nur gekauft, damit du es mir ausziehen kannst.” “Rückblick zu dem Augenblick in dem du mich getroffen hast. Dein Buzzcut und mein Haar gebleicht.”

Geht es in “Dress” wirklich um die Liebe zu Ed? Eher nicht. “Ich denke nicht, dass der Song von mir handelt. Sie spricht von jemandem mit kurz geschorenen Haaren. So was hatte ich noch nie.”, erklärte Ed gegenüber dem Lifestylemagazin “August Man”.