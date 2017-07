Super-Elch Svindal im Liebesurlaub mit Topmodel

Na wer ist denn das? Eigentilch ist Ski-Star Svindal (34) dafür bekannt sein Privatleben nicht groß zu kommentieren. Doch in letzter Zeit postet der symphatische Skandinavier immer wieder Bilder mit einer hübschen Blondine. Die norwegischen Medien berichteten schon ausgiebig – der Super-Elch hat sich ein Model geschnappt. Es soll sich dabei um Gitte Lill Paulsen, 30 Jahre alt, gebürtig ebenfalls aus Norwegen, jedoch momentan in New York beheimatet, handeln. Paulsen arbeitet erfolgreich als Model in der US-Metropole und hat bei Ford Models einen Vertrag.

Beziehung zu Mancuso

Svindal war bis 2013 mit US-Girl Julia Mancuso liiert. Die Beziehung des Ski-Traumpaars hielt vier Jahre, ehe sich die beiden trennten. Der Grund war damals, die große Distanz zwischen den beiden Lebensmittelpunkten und die dadurch verbundene Schwierigkeit sich regelmäßig zu sehen. Die 32-jährige US-Amerikanerin hat im vergangenen Jahr ihren Lebensgefährten Dylan Fish das Ja-Wort gegeben.

Der Super-Elch im Liebesurlaub

Zusammen befinden sich Svindal und Paulsen momentan am Gardasee im Liebesurlaub. Kurz zuvor besuchte sie ihn in seiner Wahlheimat Tirol.

Wirft man einen Blick auf den Instagram Account der hübschen Norwegerin, wird schnell deutlich wieso eine Modelkarriere unausweichlich war.

