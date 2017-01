Suchaktion in Bangs – Glimpfliches Ende

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr meldet eine 48-jährige Frau aus Feldkirch ein herrenloses Hunde-Gespann mit vier Huskys, die einen umgekippten Schlitten offensichtlich seit längerer Zeit mitgeschleift hatten (starke Schleifspuren am Schlitten). Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Suchaktion im Bereich Bangs (Wald/Grenzgebiet) eingeleitet. Durch einen Chip an einem der Hunde konnte die Besitzerin – eine 33-jährige Frau aus der Schweiz – ausfindig gemacht werden.

Sie war zuvor mit den Hunden im Waldgebiet Nähe Illspitz unterwegs und gab an, die Kontrolle über das Hundegespann verloren zu haben, wodurch sie gestürzt sei. Die Hunde seien jedoch ohne stehen zu bleiben weiter gerannt. Sie habe sich zu Fuß auf die Suche nach ihnen gemacht. Die Hunde wurden in der Zwischenzeit in einer Hundepension in Feldkirch untergebracht. An der Suchaktion beteiligten sich zirka 18 Personen der Bergrettung, 16 Beamte der Polizei Feldkirch und der Polizeihubschrauber “Libelle”.