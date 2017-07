Sturzflut überraschte US-Familie: Mindestens neun Tote

Den Berichten zufolge ereignete sich das Unglück nach sintflutartigen Regenfällen in einem Schlucht nahe Payson. Ein Bach sei binnen kurzer Zeit massiv angeschwollen, und Wassermassen mit Geröll seien in einen Teich gestürzt, in dem sich die insgesamt 14-köpfige erweiterte Familie getummelt habe. Vier Menschen seien gerettet, neun ihrer Angehörigen am Samstag und Sonntag tot geborgen worden.

Ein 27-Jähriger wird nach der Sturzflut noch immer vermisst. Das berichteten US-Medien am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Behörden. Nach dem vermissten 27-Jährigen suchten rund 40 Mitglieder eines Rettungsteams sowie ein Hubschrauber, teilte Polizeisprecher David Hortung mit. “Es ist eine Tragödie. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Familie durchmacht”, sagte er. Vier vom Helikopter gerettete Menschen kamen mit Unterkühlungen ins Krankenhaus.

(APA/dpa)