Stimmungsvolle Adventzeit in Schwarzenberg

Der „Schwarzenberger Advent“ lässt mit einem ausgesuchten Programm Weihnachtsstimmung aufkommen.

Speziell in der Vorweihnachtszeit wird Außergewöhnliches an kulturellen und kulinarischen Veranstaltungen geboten. Das Adventkonzert des Madrigalchors in der Barockkirche, Stubenmusik in der Alten Mühle, Räuchern mit heimischen Kräutern oder besinnliche Geschichten – gelesen von Michael Köhlmeier und Monika Helfer – begleitet von einem Verwöhnmenü aus der Küche des Haubenrestaurants Gasthof Hirschen, die Wiener Streichersolisten und vieles mehr, entschleunigen die schnelllebigen hektischen Tage vor dem Weihnachtsfest. Das besondere Ambiente in Schwarzenberg trägt zur vorweihnachtlichen Stimmung im Bregenzerwald bei, die charmante Kulisse der traditionell erhaltenen Häuser macht die Gemeinde Schwarzenberg zur Besonderheit.