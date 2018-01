Sternsinger bringen die Frohe Botschaft – öffnet euer Herzen und Türen!

Christus wurde für uns alle geboren – egal, welche Hautfarbe, ob arm oder reich, ob Mann oder Frau. Mit dieser befreienden Botschaft klopfen die Sternsinger an unsere Türen.

In Nenzing sind wieder viele engagierte und motivierte Mädchen und Buben unterwegs, und zwar im Dorf vom 3. bis zum 5. Jänner 2017, jeweils ab 14 Uhr (in Beschling am 6. Jänner ab 13.30 Uhr, in Gurtis am 6. Jänner ab dem späten Vormittag).