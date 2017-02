Sportklub Brederis und die Hamburger

Rankweil. (etu) Ahoi Matrosen und willkommen in der Hafenstadt Hamburg, wo Meerjungfrauen, Fischer, Tiefseeungeheuer und Zuhälter hausen. Zumindest wenn man den Gästen beim Sportklub-Brederis-Faschingsball Glauben schenkt. Flippige, spritzige und urkomische Kostüme sprachen für das heurige Ballmotto „Typisch Hamburg“. Am Nachmittag startete das Faschingskränzle mit Begrüßungsgetränken, Kuchen und Kaffee. Musikalisch unterhielten „The Oldies but Goldies“. Gesangliches Talent bewiesen auch die Spieler der Kampfmannschaft, die am Abend bei ihrer Karaoke-Einlage Songs wie „Tage wie diese“, „Marmorstein“ und „Ich war noch niemals in New York“ zum Besten gaben. Der Höhepunkt war die Musical-Mitternachtseinlage der Sportler mit „Dirty Dancing“ und „Titanic“. Anschließend wurde für die Guggamusik „Chaos Tätscher“ Platz gemacht.

