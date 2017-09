SPAR Vorarlberg heißt neue Lehrlinge willkommen

Im Rahmen des traditionellen SPAR-Lehrlings-Kick-off wurden die Jugendlichen und deren Eltern umfassend über die Lehrlingsausbildung informiert und bekamen Einblicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmensstruktur bei SPAR.

Bei SPAR hat die Lehrlingsausbildung einen hohen Stellenwert. Engagierte Mädchen und Burschen erhalten hier eine vielfältige Ausbildung in einem krisensicheren Unternehmen. Beim Lehrlings-Kick-off wurden die zukünftigen SPARianer nach einer Besichtigung des Großhandelslagers bei einem bunten Programm willkommen geheißen. Im Anschluss an die Vorträge und Führungen durften sich die Jugendlichen mit ihren Eltern über Grillspezialitäten von TANN freuen.

Prämien und Gratis-B-Führerschein

Gute Leistungen werden belohnt: Den Lehrlingen bei SPAR winken bei besonders guten Leistungen Prämien von über 4.500 Euro sowie der gratis B-Führerschein. In Kombination mit den in Berufsschulen eigens eingerichteten SPAR-Akademie-Klassen wird zudem Theorie und Praxis optimal aufeinander abgestimmt und eine praxisorientierte Ausbildung garantiert. Ein fixer Rotationsplan und regelmäßige Gespräche mit dem jeweiligen Ausbildner sowie Vorbereitungsseminare für die Lehrabschlussprüfung sind selbstverständlich. „Ein wohldurchdachtes, ganzheitliches Konzept, das sehr gut funktioniert“, bestätigt Gerhard Ritter, Geschäftsführer SPAR Vorarlberg.

Führungskräfte von morgen

Umfassende Nachwuchsförderung bildet einen Schwerpunkt in der Unternehmensphilosophie des österreichischen Traditionsunternehmens SPAR. SPAR Österreich bildet aktuell rund 2.300 Lehrlinge in 20 verschiedenen Lehrberufen aus und ist damit der größte private Lehrlingsausbildner des Landes. Im Ländle befinden sich derzeit 200 Jugendliche in Ausbildung. Die Bandbreite in der Lehrlingsausbildung reicht vom klassischen Einzelhandel bis zur Bürolehre. Mit Ende der Lehre stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei SPAR viele Karrierechancen offen. „Es ist schön, immer wieder Führungskräfte aus den eigenen Reihen rekrutieren zu können und den Erfolg der Jugendlichen von Beginn an miterleben zu dürfen. Wir sind stets auf der Suche nach engagierten Jugendlichen, die wir für eine Lehre bei SPAR begeistern können“, so Gerhard Ritter.

