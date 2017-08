Spätsommer auf der eigenen Terrasse. Satte Rabatte bei Tischler Rohstoff.

Der bekannte Holz-Fachmarkt räumt das Lager und reduziert die Preise für Terrassendielen um bis zu 50 Prozent. Unser Tipp: Hinschauen, auswählen und sich auf das entspannte Leben im verlängerten Wohnzimmer freuen. Es gibt so viel zu sehen. Die Auswahl an Terrassendielen reicht von heimischen Hölzern über zertifizierte exotische Hölzer bis hin zu den einzigartigen Barfußdielen. Mit etwas Glück lässt sich so der Spätsommer bereits auf der neuen, eigenen Terrasse genießen.

Edel im Barfuß-Look

Sehr edel im Look und vollkommen alltagstauglich, so präsentieren sich die Terrassendielen von megawood® und Lignodur terrafina®. Die bei megawood enthaltene Verbindung aus 75 Prozent natürlichen Holzfasern und 25 Prozent hochwertigen polymeren Zusätzen ergibt einen Werkstoff mit herausragenden Terrassenqualitäten: „Die Dielen sind garantiert splitterfrei, witterungsfest und besitzen eine fühlbar angenehme Oberfläche“, betont Wolfgang Meusburger, Leiter Verkaufsinnendienst. Der Holzanteil stammt aus einheimischen, nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Die Dielen sind zu 100 Prozent wiederverwertbar. Echte Barfußdielen im coolen Designer-Look.

„Supro ist super!“

Da lacht das Selbermacher-Herz: „Das neue ‚unsichtbare‘ Befestigungssystem Supro ist einfach super“, berichten zufriedene TiRo-Kunden. Supro steht für schnelle, einfache und sichere Verlegung. Das praktische Klick- und Klemmsystem erleichtert das Selbermachen und ermöglicht eine zeitsparende Montage. Die Experten von Tischler Rohstoff geben wertvolle Montagetipps und garantieren Mengenberechnungen vom Profi. Alle notwendigen Baumaterialien sind lagernd. In der größten Holzausstellung des Landes gibt es alles, was das „Hölzler-Herz“ erfreut. Über 400 Parkett- und Laminatböden, Terrassendielen, sowie mehr als 100 Türen und zahlreiche Fassaden und Wandverkleidungen lassen keine Wünsche offen. Viele der ausgestellten Produkte sind für die Vorarlberger Öko-Förderung zugelassen. Und das Beste: Alle Berater sind erfahrene Experten und nehmen sich Zeit für die individuellen Anliegen der Kunden. Willkommen im echten Holz-Fachmarkt.



Tischler Rohstoff e.Gen.

Ermenstraße 15

6845 Hohenems (an der L190 zwischen Dornbirn und Hohenems)

T 05576 73504-0; F-44

www.tiro.at

verkauf@tiro.at



Öffnungszeiten:

Montag–Freitag, 7.30–12 Uhr und 13–17.30 Uhr, Samstag, 9–12 Uhr