Schon ab Freitag bringt das Southside Festival in Neuhausen ob Eck die kleine malerische Gemeinde bei Tuttlingen wieder in Wallung. 1999 fand das Festival zum ersten Mal statt, inzwischen ist die Veranstaltung regelmäßig ausverkauft, so dass das Southside zu einem der größten Open-Air Events in Deutschland zählt.

Unsere Redakteurin Sara ist live vor Ort, und berichtet von heißen Temperaturen, Gänsehautmomenten und dem “ganz normalen” Festivalleben.