So verbringen Harry und Meghan die letzte Nacht

Am 19. Mai steigt in Windsor DIE Hochzeit des Jahres. Prinz Harry und Meghan Markle geben sich dann in der St. George’s Chapel das Jawort.

Nun werden immer mehr Details rund um die Hochzeit bekannt.

Harry und Meghan werden die letzte Nacht vor ihrem großen Tag getrennt voneinander verbringen. Harry residiert mit seinem Bruder und Trauzeugen William in einem Nobelhotel, ungefähr 13 Kilometer von der Traukirche entfernt. Meghan wird die letzten Stunden gemeinsam mit ihrer Mama in einem anderen Luxushotel verbringen.