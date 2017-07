VOL.AT und das GWL in Bregenz bereiteten drei glücklichen Gewinnern einen unvergesslichen Tag. So ging für Hauptgewinnerin Simone Sturn ein Mädchentraum in Erfüllung: Einen Tag shoppen ohne nachzudenken.

Simone Sturn hat beim VOL.AT und GWL-Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen, nun darf Sie in Begleitung unserer Redakteurin Sara einen Tag lang bis zum Umfallen einkaufen. „Ich konnte es kaum fassen“ Ganze 850 € werden heute im GWL in Bregenz auf den Kopf gestellt. „Ich war so überrascht, als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe.“ Simone weiß schon ganz genau was sie mit dem Geld kaufen möchte. Was das ist, seht ihr im Video. Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken