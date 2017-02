se:wall ist Konzentration auf Produktivität

Oft stehen sie jedoch in Konkurrenz zu einem Grundbedürfnis vieler Mitarbeiter: Sie benötigen Ruhe, um konzentriert und damit produktiv arbeiten zu können.

Mit dem akustisch wirksamen Stellwand- und Sichtschutzsystem se:wall lässt sich Kommunikation und Konzentration optimal vereinen. Sein schlank und leicht wirkendes Design fügt sich harmonisch in die Bürolandschaft ein und erleichtert mit praktischen Funktionalitäten die Arbeitsplatzorganisation.

Sprechen erlaubt

Wo harte Oberflächen wie Sichtbeton und Glas für störende Nachhalleffekte sorgen und lebendige Open Spaces die Raumplanung dominieren, spielt se:wall eine ganz besondere Stärke aus. Mit einer Schallabsorption, die die Anforderungen der höchsten Klasse (A) erfüllt, senkt se:wall den wahrgenommenen Geräuschpegel erheblich und verbessert gleichzeitig die Raumakustik. Das Miteinander in großen Räumen wird dadurch deutlich angenehmer, die Atmosphäre im Büro in jeder Beziehung verbessert.

Gemeinsam für sich

Bench-Arbeitsplätze bieten viele Vorteile, von der Flächeneffizienz über die Teamarbeit bis hin zur Stärkung des Wir-Gefühls. Mit den se:wall Screens bleibt dabei auch die Privatsphäre gewahrt – ohne die Kommunikation zu behindern. Neben den praktischen Standardhöhen und -breiten sind außerdem individuelle Screengrößen erhältlich, die bis auf den Millimeter genau frei gewählt werden können. So lässt sich mit se:wall jede Tischfläche optimal zonieren.

Fokussiert auf Konzentration

Die Sichtschutzelemente von se:wall lassen sich auch hinter einem Tisch anbringen und eignen sich somit ideal, um ruhige Einzelarbeitsplätze gegenüber lebendigeren Zonen abzugrenzen. Auch Doppelarbeitsplätze können mit dieser Variante separiert werden – ohne sie räumlich zu trennen. Eine Montage an höhenverstellbaren Tischen wie Sedus temptation ci ist ebenfalls möglich, sodass Sichtschutz unabhängig von der gewählten Arbeitshöhe gewährleistet ist.

Auf gute Nachbarschaft

In Großraumbüros oder in Open Spaces gehen Mitarbeiter in unmittelbarer Nachbarschaft oftmals völlig konträren Tätigkeiten nach. Die Stellwände von se:wall sorgen dafür, dass keiner den anderen stört. Akus-tisch hochwirksam und attraktiv im Design fügen sich die Einzelelemente harmonisch zusammen. Sie bilden fließende Übergänge im Raum und werden so zu hochattraktiv gestalteten, stabilen Bauelementen. Die präzisen, abgerundeten Rahmenfassungen mit der Funktionsschiene geben dabei jedem Element eine klare Kontur und ein schlankes optisches Erscheinungsbild und bilden einen bewussten Kontrast zu den weichen, fugenlos bespannten Stoffflächen.

Raum für Möglichkeiten

Neben Sicht- und Schallschutz bieten die Stellwände von se:wall auch optische Vorzüge. Unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten schafft das reduzierte und zugleich wohnliche Design eine angenehme Atmosphäre und wertet dadurch die Umgebung auf. Mit einer großen Auswahl an Bezugsstoffen und -farben kann se:wall zudem an Einrichtungsstile, Farbwelten oder Corporate Identities angepasst werden.

