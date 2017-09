Schien- und Wadenbeinbruch bei MotoGP-Superstar Rossi

Die MotoGP hat den Trainingsunfall von Superstar Valentino Rossi am Donnerstagabend auf ihrer Website bestätigt. Demnach sei das Unglück in der Nähe von Rossis Heimatstadt Tavullia passiert. Rossi wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht, und soll so schnell wie möglich operiert werden. Rossi dürfte länger ausfallen, und wohl keine Chance mehr darauf haben, seinen zehnten Titel zu holen. “Alles Gute, es tut mir leid für ihn”, schrieb Rossis Ex-Rivale Max Biaggi indes bei Twitter.

Der schwere Unfall mit einem Enduro-Bike war genau am 20. Jahrestag von Rossis erstem WM-Titel in der 125er-Klasse passiert. Als nächstes Rennen steht am 10. September ausgerechnet der Heim-Grand-Prix der italienischen Legende in Misano auf dem Programm.