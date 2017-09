Saisonopening der VEU Feldkirch beim Cosponsor

Eintritt ist ab 16 Jahre. Eintritts Preis: 16 €

Gefeiert werden 25 Jahre FBI Immobilien und das Saisonopening der VEU Feldkirch.

Dabei wird die komplette Mannschaft anwesend sein. Die VEU ist außerdem mit einem Fanstand vertreten.

Von 20 – 21 Uhr gibt es eine Autogrammstunde der VEU Cracks beim Fanstand.

Nähere Infos zum Fest:

www.frastanzer.at/veranstaltung/bockbierfest-2017-pre-party-voxxclub

Tikkinen und Gehringer nun fix im Kader

Niklas Tikkinen und Niklas Gehringer konnten im Try Out überzeugen und gehören nun fix zum VEU Kader. Der 23 jährige finnische Defensivmann soll für noch mehr Tiefe und Qualität in der VEU Defensive sorgen. Das 18 jährige Stürmertalent wusste ebenfalls zu überzeugen.