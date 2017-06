Römer Adami eröffnet Musikstudio in Rankweil

Marco Adami ist kein Neuling in der Branche. Seit über 20 Jahren widmet sich der Italiener der Musik, genauer gesagt dem Songwriting und dem Songrecording, gelernt hat er von Großmeister Bruno Zambrini. Adami arbeitete mit der italienischen Golden-Globe-Gewinnerin Patty Pravo zusammen. Ihr Produzent, Marco Adami, der in Vorarlberg in Marcella seine Liebe fand und daher beschloss, das römische Studio „Kafer Records“ nach Rankweil zu verlegen, produzierte 2016 einen Song, der beim San Remo Festival den Sony Music Award sowie mehrere Gold-Auszeichnungen erhielt. Die vergangenen Monate wurde emsig gearbeitet, um die perfekte Studio-Qualität zu bekommen, denn der Raum muss schweben, und das ist nicht ganz einfach technisch zu lösen. „Die Akustik ist viel Wichtiger als nur gutes Equipment zu haben. Von zehn Studios hat nur eines eine gute Akustik“ spricht Adami von seiner jahrelangen Erfahrung in zahlreichen Studios in ganz Europa und ist sich sicher, dass er eines – wenn nicht das beste – Studio des Kontinents besitzt.

Nicht nur Ländle-Musiker wie Wolfgang Frank gehen bei Adami ein und aus, sondern auch Chart-Stürmer wie der Hamburger Dance-Künstler „Armin K Projekt“, der italienische Popstar Malandrino oder die Sängerin Evaluna, um nur einige wenige zu nennen, welche fortan den Weg bis nach Rankweil finden werden. Im Nebenraum wird Gattin Marcella, eine leidenschaftliche Fotografin, fortan für die fotografische Umsetzung der Plattencover oder Video-Clips sorgen. Somit kann das Künstlerehepaar alles abdecken.

Kontakt

Marco Adami, Songwriter und Produzent

Adresse: Langgasse 114 a (UG von Music Import)

Kontakt: colosseumsoundfactory@gmail.com