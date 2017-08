Riesen Blutbad – Hai attackiert Robbe unmittelbar vor Strand

Ein Hai attackiert eine Robbe. Was zunächst nicht sonderlich spannend klingt, wurde nun an einem Strand in den USA zu einem wahren Albtraum. Denn die Attacke passierte nur wenige Meter vor einem beliebten Strand. Der Hai richtete dabei ein regelrechtes Blutbad an. Sehr schnell brach Panik am Strand aus, da zunächst nicht klar war, ob es sich bei dem Opfer nicht um einen Menschen handelt.

“Ich dachte, ich muss sterben!”

Zur Zeit der Attacke befanden sich auch zwei Surfer im Wasser, nur wenige Meter neben dem Angriff. Da die zwei Männer zunächst so vertieft waren, bekamen sie anfangs überhaupt nichts mit von der Attacke. Einer der Surfer, Nisi, meinte: “Plötzlich sah ich neben mir eine Robbe, schon halb gefressen! Überall war Blut. Ich dachte mir, dass mich der Hai auch ins Wasser ziehen würde und ich sterben muss!”

Opfer zunächst für Menschen gehalten

Auch sein Surferfreund Zevi verstand die Panik der Leute am Strand zunächst nicht. Sein erster Gedanke war die Sonnenfinsternis. Erst als er seinen Freund sah, wie er panisch Richtung Strand paddelte und zu ihm hinüber schrie, sah er etwas im Wasser blubbern und das viele Blut. Auch er hielt das Opfer zunächst für einen Menschen.

Die beiden Surfer kamen heil ans Land, doch erlitten einen Schock. Der Strand wurde evakuiert und wird nun für eine Zeit gesperrt.