Riefensberg hat seinen Premiumwanderweg

Riefensberg. Raus aus dem Stress, Natur erleben, Landschaft genießen – das sind die Hauptgründe, welche die Menschen immer wieder zum Wandern motivieren. In Riefensberg kann man das seit 7. Juli 2017 nun auch auf einem offiziell zertifizierten Premiumwanderweg.

Grenzenloser Ausblick

Seinen Namen hat der neue Premiumwanderweg nicht umsonst. Immer wieder bieten sich den Wanderern atemberaubende Aus- und Weitblicke. Die Wanderung startet in Riefensberg bei der Juppenwerkstatt. Über das Gasthaus Hochlitten geht es zur Flurscharte. Von hier hat man einen wundervollen Blick in das Kojental und auf die Nagelfluhkette. Nächster Aussichtspunkt ist der Kojenstein. Auf dem Hausberg von Riefensberg schweift der Blick von der Nagelfluhkette über die Berge des Hinter- und Mittelwaldes bis zum Bodensee. An schönen klaren Tagen ist sogar der Ulmer Münster zu sehen, so sagt man jedenfalls.

Viele Highlights

Als Highlight kann nun auf einem mit Stahlseil versicherten Steig unter dem Kojenstein das Kojenloch begangen werden. Dies sollten allerdings nur sichere Wanderer tun, die schwindelfrei sind. Weiter geht es auf einem schattigen Pfad zurück zum steinernen Tor, vorbei an der alten Station der Kojenseilbahn. Dann beginnt der Abstieg zurück nach Riefensberg. Vorbei an der Nollenalpe nach Ellmauen weiter Richtung Dorf. Auf einem wunderschönen Aussichtspunkt kann man noch einmal den wunderbaren Blick über den Vorderwald genießen, bevor die letzten Meter nach Riefensberg zurückgelegt werden.

Der Weg ist verbunden mit den Premiumwanderwegen von Oberstaufen. Er beginnt im Dorf und endet wieder hier. Natürlich kann auch von Ellmauen gestartet werden, dann wird er kürzer und auch für nicht so geübten Geher oder Kinder geeignet.