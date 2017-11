RHC Wolfurt: Alltag vor Europacup

Nach dem erstmaligen Erreichen des Schweizer Cup-Final-Fours und noch vor dem Europacup-Rückspiel gegen Valença HC (POR) am 25.11.2017 in der heimischen HockeyArena steht für den RHC Wolfurt nun wieder der NLB-Alltag auf dem Programm.

Dabei machen sich Iker Bosch & Co. auf die lange Reise an den Genfersee, um bei Schlusslicht Pully RHC anzutreten.

Auf der rauen Außenpiste gelegen inmitten idyllischer Weinberge wartet auf den RHCW eine komplett andere Partie als in den letzten Spielen. Wolfurt tritt zwar als klarer Favorit an, die körperlich robust auftretenden Westschweizer werden durch den ungewohnten Untergrund aber einen klaren Heimvorteil haben. Dass Wolfurt auch mit diesen Verhältnissen umzugehen weiß zeigte man beim Auswärtserfolg in Münsingen, doch ist man sich der unangenehmen Aufgabe bewusst. Kürzlich musste Aufstiegskonkurrent Vordemwald am eigenen Leib erfahren, dass Pully ein gefährliches Pflaster ist, ließen sie doch 2 Punkte am Genfersee liegen.