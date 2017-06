Rekordergebnis von 13.000 Euro beim LaufTreff-Charity-Event „Loufa und Healfa“

Fünfzig Teams mit insgesamt 302 Läuferinnen und Läufer, dazu zahlreiche Zuschauer und Sponsorenbeiträge sorgten beim diesjährigen „Loufa und Healfa“-Lauf-Event über 42 Kilometer im Lochauer Schwarzbad für ein großartiges finanzielles Ergebnis.

So waren Dr. Frieda Wisch&Weg und Dr. Stift von den CliniClowns Vorarlberg persönlich zum Helferfestle nach Lochau gekommen, um hier die Spende von 4.000 Euro mit Begeisterung und Dankbarkeit entgegenzunehmen. Mit 7.500 Euro wurde die Familie des bei Holzarbeiten tödlich verunglückten Christoph Jochum in Hörbranz, mit Mama Beate und den Kindern Selina, Verena und Julia, unterstützt. Und um auch in der eigenen Gemeinde zu helfen, werden 50 Lochauer Senioren zu einer schönen Charity-Ausfahrt „Rund ums Ländle“ eingeladen. Vizebürgermeister Christophorus Schmid konnte sich hier über den „Reisescheck“ freuen.

Für die LaufTreff-Leiblachtal-Obfrau Brigitte Haest war es ein unbeschreiblich schönes Gefühl, hier als „Bote der Hilfsbereitschaft“ helfen zu können. Sie bedankte sich bei ihrem engagierten „Loufa und Healfa“-Team sowie allen Beteiligten im weiten Umfeld für den tollen Einsatz rund um diesen wiederum bestens gelungenen Charity-Lauf-Event.

Termin-Aviso

Dank dem schönen Veranstaltungserfolg und dem durchwegs positiven Feedback steht der 12. Mai 2018 für den 5. Charity-Lauf „Loufa und Healfa“ in Lochau am Bodensee jedenfalls bereits fix im Terminkalender. Alle Informationen dazu gibt es unter www.lauftreff-leiblachtal.at