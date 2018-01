ready2music: Vorarlberger Kopfhörer legen sich mit Apple Beats und Bose an

Ein Vorarlberger Hersteller legt sich auf dem Markt für Bluetooth-Kopfhörern mit den großen Marke der Branche an. Mit Erfolg, seit 2015 ist ready2music auf Expansionskurs.

Ihre Produktpalette fällt nicht zuletzt durch stechende Farben auf, in sozialen Medien findet man sie meist bei Sportlern und Influencern: ready2music verkauft seit 2015 vor allem Bluetooth-Kopfhörer, aber auch Lautsprecher und Wecker mit Inductionscharger – und haben ihren Sitz im vorarlbergerischen Koblach.

Hinter ready2music steht Heimo Schnalzger von Play Art, Großhandel für Computerspiele und dementsprechenden Zubehör. Zuerst begann man mit dem Vertrieb von amerikanischen Produzenten, hier kam es dann aber zu Lieferschwierigkeiten. Daher entschieden sich die Koblacher, ihre eigene Marke nach ihren eigenen Vorstellungen zu produzieren. Seitdem entsteht die Gestaltung und Design in Vorarlberg, produziert wird in China.

Die kleinen Vorarlberger legen sich hier mit internationalen Marken wie Beats an, versuchen dabei aber auch preislich attraktiv zu bleiben. Seit 2015 ist die Marke im österreichischen Handel zu finden, seitdem expandierte man nach Deutschland, Schweiz, Serbien und Kroatien. Schnalzger ist überzeugt, dass auch bei Kopfhörern die Zukunft klar der drahtlosen Übertragung gehört – und will künftig auch im restlichen europäischen Markt mitmischen.

Verlosung

