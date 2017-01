Raphaela Natter im Sprintfinale – Ergebnisse vom Nachwuchs

VSV-Ergebnisse Sprintcup:

U16-18w

NATTER Raphaela (SC Egg) 6. Rang

U12-15w

GREBER Diana (WSV Schoppernau) 12. Rang

LIPBURGER Martina (SCU Hittisau) 14. Rang FELDER Luisa (WSV Schoppernau) 15. Rang KOHLER Jasmina (WSV Schoppernau ) 19. Rang

U12-15m

BILGERI Tobias (SCU Hittisau) 19. Rang

Am Freitag (30.12.2016) kam ein Einzel-Langlauf in der Klassischen Technik zur Durchführung. Dabei siegten in der FIS-Wertung bei den Damen (7,5 km) Anna Seebacher (Sbg) und bei den Herren (10 km) Luis Stadlober (Sbg). Der VSV war nur in den Nachwuchsklassen vertreten, Jasmin Berchtold vom SC Egg musste wegen Grippe absagen, Dominik Baldauf war einen Tag später bei der Tour de Ski in Val Mustair im Sprinteinsatz und erreichte dabei mit Rang 23 seine ersten Weltcuppunkte der laufenden Saison.

Der VSV-Nachwuchs überzeugte auch Klassisch mit guter Technik und vielversprechenden Ergebnissen:

U13w – 4 km

Rang LIPBURGER Martina, SCU Hittisau Rang FELDER Luisa, WSV Schoppernau

U13m – 4 km

Rang BILGERI Tobias, SCU Hittisau

U14w – 4 km

Rang GREBER Diana, WSV Schoppernau

U15w – 4 km

Rang KOHLER Jasmina, WSV Schoppernau

U16w – 5 km