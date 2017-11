Rankweiler Vereinshaus fest in Narrenhand

RANKWEIL. Mit dem dreifachen Faschingsruf „Maschgra, Maschgra, Maschgra, ho, ho ho fiel mit vierstündiger Verspätung vor hunderten Narren der Startschuss zum Faschingsauftakt in der Marktgemeinde Rankweil.

„Es waren schon viele Besucher vor dem offiziellen Beginn um 15.15 Uhr im Rankweiler Vereinshaus um mit uns ein erstes großes Faschingsfest zu feiern“, sagt Markus Speckle, Mitglied vom Rankweiler Schalmeienzug. Bis in die frühen Morgenstunden wurde in den Räumlichkeiten vom Vereinshaus so richtig gerockt was das Zeug hielt. Alles was im Land Vorarlberg in der fünften Jahreszeit einen klingenden Namen hat, gab sich in Rankweil die Ehre. So wurden die Schalmeien Mäder, Rönser Faschingsnarra, Schalmeien Lustenau, AFZ Altenstadt, Ramschwager Burgnarren oder die Schneggahüsler Frastanz gesehen. Das Närrische Kleeblatt durfte ein mehr als zufriedenes Resümee ziehen und freut sich auf die vielen Auftritte auf Landesebene und im Ausland. „Alle angemeldeten Faschingsvereine aus Nah und Fern sind der Einladung von uns gefolgt, das spricht für die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit den anderen Faschingsgruppen“, sprachen die aktiven Mitglieder vom Rankler Schalmeienzug Klartext. Das Faschingsopening mit den Rankweiler Narren ließen sich auch Gemeindeoberhaupt Martin Summer und Sportgemeinderat Helmut Jenny, Künstler Kurt Huber und viele Vereinsmitglieder nicht entgehen. Nicht nur der Veranstalter der Rankweiler Schalmeienzug, sondern einige sehr bekannte Faschingsgruppen und zwei DJ´s sorgten für die musikalische Umrahmung. VN-TK