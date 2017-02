Rankweiler Umzug: Mehr Qualität statt Quantität

In Narrenhand befindet sich die Marktgemeinde Rankweil am Faschingssamstag. Nur noch im Zweijahres-Rhythmus abwechselnd mit der Marktgemeinde Götzis gibt es im Zentrum Rankweils ein buntes Faschingstreiben. Lautstark werden rund 40 Gruppen vom Bahnhof über die vordere Ringstraße bis zum Festplatz Gastra ziehen und vorwiegend mit dem Ruf Maschgra, Maschgra, Ho die tausenden Besucher am Straßenrand mit der fünften Jahreszeit so richtig einheizen. „Wir sind von der Quantität auf die Qualität umgestiegen und wollen den Rankweiler Umzug neu positionieren im Land“, sagt Organisationsleiter Peter Speckle vom Veranstalter Närrisches Kleeblatt. Drei Viertel aller Teilnehmer vom Umzug werden zu Fuß unterwegs sein und die großen Traktoren und Wägen sind drastisch reduziert worden. Viele bunte Maskierte, Guggamusiken und Faschingsgilden aus dem ganzen Land verwandeln die Umzugsstrecke gut zwei Stunden lang in die wohl größte Fußgängerzone im Raum Vorderland.

Wenn um 14 Uhr schon traditionell die Schalmeien Rankweil den großen Kinderumzug mit Bürgermeister Martin Summer eröffnen, erlebt die närrische Zeit in Rankweil ihren Höhepunkt. Die Frauen der Rankweiler Schalmeien sorgten im Vorfeld der Veranstaltung für neue Kostüme und das wird wohl eine besondere Überraschung darstellen. Nach dem Umzug gibt es beim Gastraparkplatz im beheizten Zelt ein mehrstündiges Livekonzert der Musikgruppen bis spät in die Abendstunden. DJ Didi sorgt für weitere musikalische Umrahmung im Zelt. Seit vielen Jahren Pause gibt es im Zelt erstmals wieder einen Barbetrieb. 2000 Kids dürfen sich auf der Gastra über ein Säckle mit Süßigkeiten freuen, welches von den Schalmeien Rankweils abgepackt wurde.