Premiere! 1. Madrisia Sprint in Gargellen live auf VOL.AT

1. Madrisa Sprint in Gargellen im Montafon

Donnerstag, 26.01.2017

18.30–19.30 Uhr: Start: Qualifikationsläufe (Vergabe 16 Final-Plätze Männer, 4 Final-Plätze Frauen), Einzeln, auf Zeit, im 30sec-Abstand

19.30–20.15 Uhr: Promi-Race-Charity;

20.30–21.30 Uhr: Start: Finals der besten 16 Männer, 4 Frauen (4 Läufer gleichzeitig): Männer: Viertelfinale / Halbfinale / kleines Finale / Finale

Frauen: Finale

21.30 Uhr: Siegerehrung Madrisa Sprint 2017 im Start Expo Gelände

Madrisa Sprint powered by DYNAFIT: Spannende Kopf-an-Kopf-Duelle, steile Tragepassagen, schnelle Abfahrten und rasante Fellwechsel: Der neue Madrisa Sprint im Gargellner Ortszentrum verspricht Non-Stop-Action bis zur letzten Sekunde. Die 16 schnellsten Läufer aus den Qualifikationsrunden (Einzelstart) treten in den Finals in 4er-Gruppen gegeneinander an. Dabei wird die Strecke in ca. 2,5 Minuten bewältigt.