Offene Jugendarbeit bietet tolle Freizeit- und Sommerferiengestaltung

Für viele Jugendliche sind die einzelnen Jugendtreffs im Vorderland ein Fixpunkt in ihren Freizeitkalendern. Neben den üblichen Treffbetrieben bietet u.a. die Offene Jugendarbeit Rankweil mit dem Jugendtreff „Planet“ ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm. Doch noch vor Schuljahresende wird einiges geboten: Unter dem vielversprechenden Titel „Rankweil tanzt, singt und lacht“ findet am Freitag, 30. Juni sowie Samstag, 1. Juli jeweils ab 18.30 Uhr bei guter Witterung am Rankler Marktplatz bei freiem Eintritt diese musikalisch-unterhaltsame Veranstaltung statt, für welche neben der Marktgemeinde Rankweil, dem Alten Kino, der Offenen Jugendarbeit Rankweil auch die Tanzgruppe One Step Ahead aktiv zeichnet. Verschiedene Tanzvereine, Tanzschulen oder Initiativen aus Rankweil und Umgebung präsentieren ihre Tanzstile und -künste und zeigen ein buntes Showprogramm. Die Besucher werden immer wieder zur aktiven Teilnahme aufgefordert. Anschließend an das Programm kann die Tanzfläche von den Besuchern genutzt werden und es darf bis tief in die Nacht getanzt, gelacht und gesungen werden! Bewirtung am Platz!

Auch heuer werden die Sommerferien mit der mittlerweile legendären School-Out-„Teichparty“ eingeläutet. Am Samstag, 8. Juli findet die Teichparty ab 16 Uhr bei Gstach in Brederis (Großfeldweg 11) mit gutem Essen, coolen Beats und jeder Menge Badespaß statt. Jugendleiter Claudio Herburger höchstpersönlich ist der Grillmeister des Abends. „Wie es sich für eine ordentliche Teichparty gehört, ist Baden erlaubt und erwünscht! Kommt vorbei und feiert mit uns die Ferien bei feinem Essen, kühlen Getränken, coolen Beats und Badespaß“ so Herburger mit sichtlicher Vorfreude auf den bevorstehenden Anlass. Die Party ist für alle Jugendlichen ab 12 Jahren und findet auch nur bei guter Witterung statt. Der Verein OJA Rankweil und die Tanzgruppe One Step Ahead freuen sich über viele Teilnehmer. Für das All-U-Can-Eat-Grillbuffet (€ 10,-) ist eine Anmeldung bis 5.6.2017 unter cultureofhiphop@outlook.com notwendig.

Vorschau Herbst:

Babysitterkurs: Es ist wieder soweit! Die Offene Jugendarbeit Rankweil bietet gemeinsam mit der Initiative „Känguruh“ einen Babysitterkurs in Rankweil an. Für alle interessierten Jugendlichen ab 13 Jahren, die babysitten und auch gerne ein paar Euro dazu verdienen möchten, ist der Babysitterkurs das Richtige. Geboten werden Wissen über den Umgang mit Babys und Kleinkindern sowie Tipps zur Erziehung von Kindern allgemein, eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Identifikation mit der Rolle als BabysitterIn. „Im Jugendtreff Planet werden an fünf Terminen die unterschiedlichsten Themen behandelt, von der Säuglingspflege über Unfallverhütung bis hin zu Spielverhalten und Aushandlung des Stundenlohns“ so Herburger. Nach Abschluss des Kurses erhalten alle Teilnehmer eine Kursbestätigung für eventuelle Au-Pair-Aufenthalte. Damit können sie sich auch bei der Babysittervermittlung von MITANAND – Stelle für Gemeinwesenarbeit anmelden, um in die Vermittlungskartei zu kommen. Die Termine für den Babysitterkurs 2017 sind: 1. Einheit: Fr., 13. Oktober von 16 bis 21 Uhr 2. Einheit: Sa., 14. Oktober von 9 bis 14 Uhr 3. Einheit: Fr., 20. Oktober von 16 bis 20 Uhr Kurskosten: 22 €/18€ mit [three sixty]. Alle Interessierten sollten sich rasch anmelden, da nur mehr wenige Plätze frei sind. Anmeldungen bei Claudio Herburger claudio.herburger@rankweil.at

Im Herbst gibt es zudem noch einen Selbstbehauptungskurs in Kooperation mit der AMAZONE.

Jugendaustausch mit Finnland: Jugendliche aus Feldkirch, Meiningen, Rankweil und Urainnen (Finnland) organisieren gemeinsam ein Erasmus+ Projekt mit dem Ziel einen Jugendaustausch mit Finnland zu ermöglichen. Inhalt des Projekts ist das Thema „Entrepreneurship“. Ziel ist es, das unternehmerische Denken und Handeln bei den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen zu fördern. Die finnischen Jugendlichen werden in der ersten Woche der Sommerferien Vorarlberg besuchen und im nächsten Jahr in den Semesterferien ist der Gegenbesuch Finnland geplant. Die beteiligten Organisationen wollen die unterschiedlichen Zugänge zum Thema „Entrepreneurship“ in Österreich und Finnland erörtern. Dazu werden im Vorfeld des Jugendaustauschs verschiedene Unternehmen wie beispielsweise Cateringangebote oder Apps etc. entwickelt und umgesetzt. Zusätzliche dazu sollen sogenannte Pop-Ups-Kurzzeitgeschäfte umgesetzt werden. Im Projekt-Titel „Active Youngsters“ werden sich rund 40 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren in Vorarlberg treffen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Die Teilnehmer sollen befähigt werden bzw. den Mut haben ihre eigenen Ideen in die Tat umzusetzen. So sollen auch wichtige Fähigkeiten für den späteren Einstieg in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Austauschwoche wird in den Sommerferien von 9. bis 16. Juli 2017 stattfinden. Ziele des Projekts: – gegenseitiges Kennenlernen der unterschiedlichen Ausbildungsansätze im Bereich „Entrepreneurship“ – Teilnehmer sollen unternehmerischer werden und den Mut haben ihre Ideen umzusetzen bzw. eigene Projekte zu entwickeln – Entdecken eine andere Kultur – Neue Freunde, Kontakte gewinnen – Ein Projekt, welches immer in Erinnerung bleiben soll – Im Projekt werden Pop-Up Firmen entwickelt und umgesetzt – Teilnehmer lernen die finnischen 4H(ours) Unternehmen kennen und überlegen sich, ob und wie solche 4H Unternehmen im Heimatort umgesetzt werden können.