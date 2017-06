ÖSV-Skiasse Liensberger und Meier mit neuem Rennrad

Das Rankweiler Radhaus mit den Brüdern Thomas und Johannes Kofler an der Spitze und die beiden ÖSV-Skiasse Katharina Liensberger aus Göfis und der Nofler Daniel Meier machen eine gemeinsame Sache und unterstützen sich gegenseitig. Die beiden Oberländer Skifahrer Liensberger und Meier haben für die bessere und abwechslungsreiche Trainingsgestaltung ein neues Rennrad vom Radhaus Rankweil zur Verfügung gestellt bekommen. Zusammen mit einigen Anhängern gab es nach dem Smalltalk im Radhaus eine zweistündige Radausfahrt mit den beiden Hoffnungsträgern im alpinen Skisport. Die Aufsteigerin der letzten Saison, Katharina Liensberger aus Göfis und der Nofler Daniel Meier mussten noch lange Autogramme geben und erzählten aus ihrem Alltag. Mittendrin in der Vorbereitung auf den nächsten Winter stecken Liensberger und Meier. Während Meier schon zwei Tage am Stilfser Joch mit Skiern auf Schnee trainierte, wird Katharina Liensberger erst Ende Juli am gleichen Ort die ersten Einheiten auf dem Schnee absolvieren. In Wittenburg bei Hamburg wird sie vorwiegend noch Slalom trainieren, ehe es Mitte August drei Wochen nach Neuseeland gehen wird. Natürlich wollen Liensberger und Meier zum Saisonstart Ende Oktober in Sölden dabei sein und mit einem Topergebnis einen perfekten Beginn hinlegen. Beide Topathleten haben dasselbe Ziel: „Möglichst viele WC-Punkte sammeln und sich in der FIS-Startliste weiter nach oben verbessern“.

VIDEO LIENSBERGER UND MEIER IM RANKWEILER RADHAUS