Nicht HC Hohenems feierte, sondern HC Feldkirch jubelte

HC BW Feldkirch verdarb Landesliga-Tabellenführer HC Hohenems mit einem 29:26-Derbyerfolg die Meisterfeier.

Handball Feldkirch jubelt nach dem 29:26-Heimsieg gegen Spitzenreiter HC Hohenems über den Klassenerhalt in der Baden Württemberg Landesliga Staffel 3. Hohenems muss die Meisterfeier und den möglichen Aufstieg in die Württembergliga um eine Woche verschieben. Mit einem Remis gegen Lauterstein (7.) am Sonntag, 17 Uhr, Herrenriedhalle, kann Hohenems den Meistertitel aber fixieren. Feldkirch jubelte im Derby gegen Hohenems – Enttäuschung bei den vielen mitgereisten Fans aus der Grafenstadt. Und am Ende war es ein verdienter Heimerfolg für die Blau-Weißen mit einem wahrlichen Kraftakt und großem Kämpferherz von Philipp Franz und Co. Vor allem die vielen Eigenbaus rund um Florian Hintringer steigerten sich in einen wahren Spielrausch.