Neuer "Star Wars"-Film feiert in Cannes Premiere

In der “Star Wars”-Auskopplung geht es um das Leben des jungen Han Solo, bevor er Luke Skywalker traf. Regie führt Ron Howard. Alden Ehrenreich spielt den jungen Schmuggler Han Solo, auch “Game of Thrones”-Star Emilia Clarke, Woody Harrelson und Paul Bettany sind dabei.

Das genaue Premieren-Datum wurde vom Festival nicht genannt, laut “Hollywood Reporter” ist es der 15. Mai. Das 71. Filmfestival in Cannes findet vom 8. bis 19. Mai statt. Kinostart für “Solo: A Star Wars Story” in Deutschland ist am 24. Mai.