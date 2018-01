Neuer Kunstweg in Vorarlberg mit renommierter Künstlerbeteiligung

Kunst am Berg ist in Vorarlberg nach Antony Gormleys Landschaftsinstallation "Horizon Field" nichts Neues mehr. Dennoch könnte auch der neue Kunstrundweg "Alpine Art Muttersberg" im Gemeindegebiet von Bludenz und Nüziders begeistern. Kunstobjekte liefern sechs Vorarlberger Künstler, darunter der Zeichner und Konzeptkünstler Marbod Fritsch. Eröffnet werden soll noch im Frühjahr 2018.

Fritsch und der in Wien wohnhafte Feldkircher Künstler Alfred Graf haben sich federführend des Projekts der beiden Gemeinden, der Muttersbergbahn und der Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH angenommen und weitere vier Kunstschaffende mit Vorarlberger Wurzeln zur Mitarbeit gewonnen. Mit ihren Installationen und Skulpturen, die an verschiedenen Standorten entlang des 2,5 Kilometer langen Weges aufgestellt werden, wollen Fritsch, Graf, die Bildhauer Christoph Getzner und Monika Grabuschnigg sowie die Konzeptkünstlerinnen Maria Anwander und Liddy Scheffknecht kontrastreich ihre Interpretation des Lebens in den Bergen darstellen und zum Nachdenken anregen.