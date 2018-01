Neue Syriengespräche kommende Woche in Wien

Kommende Woche wird Wien erneut Schauplatz von Friedensgesprächen zum Bürgerkrieg in Syrien.

Das teilte der UNO-Syrien-Gesandte Staffan de Mistura am Mittwoch mit. Er habe die syrische Regierung und die Opposition zu einem Treffen am 25. und 26. Jänner eingeladen, sagte De Mistura. Die Gespräche unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen hatten zuletzt in Genf stattgefunden.